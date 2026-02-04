Der FC Bayern bangt um Harry Kane

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 15:33
Torjäger Harry Kane fehlte beim FC Bayern bereits zum zweiten Mal in Folge im Mannschaftstraining.

Der 32-jährige Engländer fehlt in dieser Woche bislang krankheitsbedingt. Die Frage lautet nun, ob er bis zum nächsten Meisterschaftsspiel gegen Hoffenheim am Sonntag rechtzeitig fit wird. Noch bleiben ihm einige Tage Zeit. Geschwächt ist Kane aber in jedem Fall.

Schlechte Nachrichten gibt es auch von Rechtsverteidiger Sacha Boey. Dieser hat das Training am Mittwoch vorzeitig abbrechen müssen. Wie schwer es den 25-Jährigen erwischt hat, ist unklar.

Dafür machte Konrad Laimer erstmals seit seinem Muskelfaserriss von Mitte Januar weider Teile des Mannschaftstrainings mit.

