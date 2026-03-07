FC Bayern erneut in Sorge um Manuel Neuer

Manuel Neuer musste am Freitag wieder verletzt ausgewechselt werden. Sein Einsatz in der Champions League ist alles andere als sicher. Muss der FC Bayern auf seinen Goalie verzichten?

Dem FC Bayern droht unter Umständen ein erneuter Ausfall von Manuel Neuer. «Manu hat ein bisschen was gespürt in der Wade», sagte Trainer Vincent Kompany bei «Sky».

Neuer wurde beim 4:1-Heimsieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zur Halbzeit ausgewechselt. Ob der Goalie am Dienstag (21 Uhr), wenn es für die Bayern im Achtelfinal der Champions League gegen Atalanta Bergamo zur Sache geht, zum Einsatz kommen wird, ist Stand jetzt fraglich.

«Das nächste Spiel ist jetzt sehr kurzfristig. Aber ich will noch nicht zu viel spekulieren», so Kompany weiter.

Sollte Neuer am Dienstag nicht einsatzfähig sein, wird wie schon gegen Gladbach sein Vertreter Jonas Urbig zwischen den Münchner Pfosten stehen.