Der FC Bayern blickt auf einen Arsenal-Youngster

Bukayo Saka ist beim FC Arsenal der grosse Aufsteiger der Saison und scheint sich auf der linken Abwehrseite festgespielt zu haben. Der 18-Jährige ist auch in den Fokus des FC Bayern gerückt.

Dort hat man mit Alphonso Davies (19) vor Jahresfrist ebenfalls einen Glücksgriff getätigt: Der gelernte Flügelstürmer aus Kanada hat sich ebenfalls als Linksverteidiger etabliert. Laut “Daily Mail” beobachten die Bayern die Entwicklung von Bukayo Saka sehr genau. Dieser ist auch in Liverpool und bei Manchester City ein Thema. Die Gunners wiederum möchten den Vertrag mit dem englischen Youngster mit Wurzeln in Ghana so rasch wie möglich verlängern.

Saka verfügt über viel Offensivdrang und kam bis zu seinem Wechsel zu den Profis eigentlich (wie Davies) kaum als Linksverteidiger zum Einsatz.

psc 13 Februar, 2020 16:52