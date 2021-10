Der FC Bayern ist weiterhin heiss auf den “jungen Dzeko”

US-Stürmer Ricardo Pepi steht auf der Wunschliste des FC Bayern weiterhin ganz weit oben.

Der Angreifer des FC Dallas spielte im Zuge der Kooperation der beiden Vereine in der Vergangenheit bereits an der Säbener Strasse vor. Pepi ist den Verantwortlichen da bereits aufgefallen. Inzwischen ist er in der MLS eine ziemlich grosse Nummer und durfte in diesem Jahr sogar am All-Star-Game teilnehmen. Zudem gab er vor Monatsfrist sein Debüt in der US-Nationalmannschaft. Mit dem VfL Wolfsburg und Ajax Amsterdam gibt es neben den Bayern inzwischen auch andere Interessenten.

Gemäss “The Athletic” ist der deutsche Serienmeister aber in jedem Fall weiterhin am Angreifer interessiert. Dieser besticht insbesondere durch seine Beweglichkeit und seine Fähigkeiten am Ball. Vom Typ her wird er mit Edin Dzeko verglichen, der einst ebenfalls in der Bundesliga für Furore sorgte.

psc 7 Oktober, 2021 10:21