Die Bayern müssen sich bei Eric Maxime Choupo-Moting beeilen

Der FC Bayern ist mit den Leistungen von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting in dieser Saison sehr zufrieden. Der Vertrag des 32-Jährigen soll wohl verlängert werden. Zum Selbstläufer wird die geplante Verlängerung allerdings nicht.

An Choupo-Moting zeigen nämlich auch andere Klubs Interesse. Laut “Sport 1” handelt es sich dabei sowohl um Vereine aus der Bundesliga wie auch um Spitzenklubs aus dem Ausland. Die Bayern wollen die Gespräche mit dem Stürmer schon in Bälde aufnehmen.

Klar ist, dass sich am Status des Angreifers beim deutschen Rekordmeister auch in der kommenden Saison nichts ändern würde: Er wäre nach wie vor Backup von Robert Lewandowski und käme hauptsächlich bei Ausfällen des Polen bzw. als Joker zum Zug. In anderen Vereinen könnte der Deutsch-Kameruner möglicherweise eine tragendere Rolle übernehmen.

Allerdings betonte Choupo-Moting unlängst, dass es ihm in München sehr gefällt: “Es macht mir sehr viel Spass, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Wir arbeiten hart zusammen und haben alle den Ehrgeiz, so viel Erfolg wie möglich zu haben.” Diese Worte deuten eher auf eine Verlängerung bei den Bayern hin.

psc 16 April, 2021 17:36