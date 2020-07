Ein Bayern-Youngster wechselt in die 2. Bundesliga

Der 20-jährige Abwehrspieler Lars Lukas Mai vom FC Bayern wird die nächste Saison in der 2. Bundesliga bestreiten.

Wie der deutsche Rekordmeister bestätigt, hat der Verteidiger seinen Vertrag in München bis 2023 verlängert. Gleichzeitig wurde ein Leihgeschäft mit Darmstadt 98 vereinbart: Lars Lukas Mai wird die kommende Spielzeit da verbringen.

Der Youngster sammelte bereits in der Saison 2017/18 erste Bundesligaerfahrung, konnte sich im stark besetzten Kader der Bayern-Profis bisher aber nicht durchsetzen. In der letzten Saison kam er ausschliesslich in der 3. Liga zum Zug. Dort feierte er mit seinen Teamkollegen den Meistertitel. Nun geht es also eine Liga nach oben.

ℹ Der #FCBayern hat den Vertrag mit Abwehrspieler Lars Lukas #Mai vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Außerdem wird Mai für die kommende Spielzeit 2020/21 an den Zweitligisten SV Darmstadt 98 ausgeliehen. ➡ https://t.co/5b5jYACJf0 — FC Bayern München (@FCBayern) July 21, 2020

psc 21 Juli, 2020 16:11