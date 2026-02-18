SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Verschuldung

Der FC Bayern hat wegen leerem Festgeldkonto ein Problem mit Transfers

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 12:35
Der FC Bayern hat wegen leerem Festgeldkonto ein Problem mit Transfers

Der FC Bayern muss auch im kommenden Sommer auf dem Transfermarkt eher kleinere Brötchen backen. Das Festgeldkonto wurde ziemlich leergeräumt.

Unter Umständen winkt dem deutschen Rekordmeister in der Saison 2025/26 sogar ein Minusjahr. Dies hat drastische Auswirkungen auf Transfers: Wie Ehrenpräsident Uli Hoeness schon mehrfach betont hat, wird man sich in München nicht verschulden. Eher wird dann auf teure Neuzugänge verzichtet. «Wir werden auch im Sommer auf dem Transfermarkt nicht die großen Töne spucken. Das Credo ist: Transfers dürfen nicht dazu führen, dass wir uns verschulden. Da gibt es für mich kein Pardon», sagt Hoeness der «Sport Bild».

Schon länger wird bei den Bayern insbesondere bei Neuzugängen eher auf die Sparbremse gedrückt. Sportvorstand Max Eberl und Co. sehen sich zunehmend nach ablösefreien Spielern um (z.B. Jonathan Tah) oder peilen Leihen an (z.B. Nicolas Jackson). Eine Ausnahme bildete im vergangenen Sommer Luis Diaz, für den eine stolze Ablöse in Höhe von 70 Mio. Euro gezahlt wurde.

Ob ein Transfer in dieser Grössenordnung im kommenden Sommer noch möglich ist, ist fraglich. Die Bayern müssten dafür unter Umständen zunächst Spieler verkaufen oder zumindest loswerden, um Gehaltseinsparungen zu tätigen. Im Falle von Leon Goretzka ist dies beispielsweise der Fall.

Ein allzu düsteres Bild will Hoeness jedoch trotz der Widrigkeiten nicht malen: «Wir haben grundsätzlich immer Reserven. Die Saison verläuft bisher sehr gut. Mit sieben Siegen in der Champions League haben wir bereits mehr als 14 Millionen Euro verdient.» Insbesondere im Vergleich zu Premier League-Klubs fehlen den Münchner jeodch die ganz grossen TV-Einnahmen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Keine Verschuldung

Der FC Bayern hat wegen leerem Festgeldkonto ein Problem mit Transfers

18.02.2026 - 12:35
"Es ist ruhig"

Konrad Laimer bestätigt Funkstille bei Vertragsgesprächen

18.02.2026 - 11:01
Grosse ausländische Konkurrenz

Ein Bundesliga-Klub will sich im Sommer Leon Goretzka sichern

18.02.2026 - 10:15
Zu viel Macht

Uli Hoeness übt scharfe Kritik an Spielerberatern und will künftig «Nein» sagen

17.02.2026 - 14:26
Künftige Pläne

Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

17.02.2026 - 11:03
rückkehr im Sommer

FC Bayern sagt Nein zu Jackson-Übernahme, aber Tür bei Chelsea geht auf

17.02.2026 - 10:10
Ruud Nijstad im Fokus

Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

16.02.2026 - 11:15
Vertragliche Hürden

Yan Diomande reagiert auf Bayern-Gerüchte

15.02.2026 - 18:29
Ohne Zeitraum

Bayern ohne Neuer: Kapitän fällt nach Verletzung vorerst aus

15.02.2026 - 14:18
Neuer Bayern-Vertrag

Es ist soweit: Dayot Upamecano hat seine Unterschrift gesetzt

13.02.2026 - 13:15