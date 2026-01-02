SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Neuer Co-Trainer für Kompany

Der FC Bayern spannt ManCity den Chefanalytiker aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 12:50
Der FC Bayern spannt ManCity den Chefanalytiker aus

Der FC Bayern verkündet die Verpflichtung des Engländers Daniel Fradley als neuen Co-Trainer von Vincent Kompany.

Der 35-Jährige arbeitete bislang eng mit Pep Guardiola bei Manchester City zusammen und war Chefanalyst des englischen Topklubs. Nun tritt er beim deutschen Rekordmeister eine neue Stelle an, wie die Münchner am Freitag bestätigen. Daniel Fradley war in der Vergangenheit auch schon bei MLS-Klub New York City aktiv. Im November 2023 stiess er zu Manchester City, wo er bis Ende des vergangenen Jahres tätig war.

Bayern-Coach Vincent Kompany kann nun auf insgesamt vier Assistenztrainer zählen. Es sind dies Floribert Ngalula, Aaron Danks, Rene Maric und neu Fradley.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Midtjylland-Profi

Die Bayern denken für die Kane-Backup-Rolle an Franculino
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Mehr entdecken
Vorerst Halbjahresvertrag

Youngster aus Afrika: FC Bayern tätigt überraschenden Transfer

3.01.2026 - 15:18
Bayern-Leihgabe

Tottenham hat noch keine Entscheidung bei João Palhinha getroffen

3.01.2026 - 11:05
Dem Verein angeboten

Victor Osimhen hat einen Plan mit dem FC Bayern

2.01.2026 - 17:10
Neuer Co-Trainer für Kompany

Der FC Bayern spannt ManCity den Chefanalytiker aus

2.01.2026 - 12:50
Stolze Summe

Die Kaufoption für Bayern-Goalie Daniel Peretz fällt sehr hoch aus

1.01.2026 - 16:46
Interesse an Wechsel

Leon Goretzkas Berater kontaktiert Arsenal

1.01.2026 - 11:24
Abbruch der aktuellen Leihe

Bayern-Goalie Daniel Peretz findet neuen Klub

1.01.2026 - 10:59
Rückkehr?

Ein Ex-Klub meldet sich bei Bayern-Verteidiger Min-jae Kim

31.12.2025 - 16:20
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub

31.12.2025 - 12:17
Kein Wechsel

Die unmittelbare Zukunft von Leon Goretzka steht fest

30.12.2025 - 14:32