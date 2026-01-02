Der FC Bayern spannt ManCity den Chefanalytiker aus

Der FC Bayern verkündet die Verpflichtung des Engländers Daniel Fradley als neuen Co-Trainer von Vincent Kompany.

Der 35-Jährige arbeitete bislang eng mit Pep Guardiola bei Manchester City zusammen und war Chefanalyst des englischen Topklubs. Nun tritt er beim deutschen Rekordmeister eine neue Stelle an, wie die Münchner am Freitag bestätigen. Daniel Fradley war in der Vergangenheit auch schon bei MLS-Klub New York City aktiv. Im November 2023 stiess er zu Manchester City, wo er bis Ende des vergangenen Jahres tätig war.

Bayern-Coach Vincent Kompany kann nun auf insgesamt vier Assistenztrainer zählen. Es sind dies Floribert Ngalula, Aaron Danks, Rene Maric und neu Fradley.