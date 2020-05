FC Bayern: Deshalb ist Rekordtransfer Lucas Hernandez aussen vor

Der französische Weltmeister Lucas Hernandez befindet sich beim FC Bayern gerade in einer schwierigen Situation: Der 24-Jährige muss Teamkollegen den Vortritt lassen.

Obwohl längst wieder fit, setzte Bayern-Coach Hansi Flick beim Bundesliga-Restart am Sonntag bei Union Berlin (2:0-Sieg) auf die Viererkette um Alphons Davies, David Alaba, Jérôme Boateng und Benjamin Pavard. Für Lucas Hernandez hatte es schlicht keinen Platz. Nach dem Spiel betonte Flick, dass “das Vertrauen in die Viererkette da” sei und er deshalb auf diese “gewisse Stabilität” setze.

Gleichzeitig schreibt er den französischen Abwehrspieler auf keinen Fall ab. “Wir werden immer wieder versuchen, Lucas die Möglichkeit zu geben, zu spielen. Er ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Herz. Er macht im Training einen sehr guten Eindruck”, so Flick weiter.

Im vergangenen Sommer legten die Bayern 80 Mio. Euro Ablöse für den früheren Atlético-Profi hin. Hernandez könnte sowohl als Linksverteidiger wie auch in der (linken) Innenverteidigung auflaufen. Davies und Alaba haben dort die Nase zurzeit aber vorne. Trotz der schwierigen Situation will sich Hernandez in München unbedingt durchsetzen und denkt keineswegs über einen neuerlichen Wechsel nach.

psc 18 Mai, 2020 12:03