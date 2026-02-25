Der FC Bayern verkündet bei Lennart Karl bald Neuigkeiten

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 18:27
Der FC Bayern hofft bei Lennart Karl demnächst auf einen neuen Vertragsabschluss.

Das Arbeitspapier des Youngsters hat sich am 18. Geburtstag am vergangenen Sonntag erst einmal automatisch bis 2029 verlängert. Die Bayern denken aber längerfristiger und wollen Karl gleich bis 2031 binden. Dies ist mit der erreichten Volljährigkeit des Offensivspielers nun reglementarisch möglich. Laut Transferexperte Fabrizio Romano gibt es zwischen Ex-Bayern-Profi Michael Ballack, dem Berater von Lennart Karl, und der Münchner Klubführung schon eine Weile Gespräche und Verhandlungen. Diese sollen sehr positiv verlaufen.

Es wird gemeinhin erwartet, dass der seit 2022 für die Bayern spielende Jungprofi schon bald ein neues Arbeitspapier unterzeichnen wird. Der Linksfuss hatte vor einigen Wochen zwar für Wirbel gesorgt, als er bei einem Fantreffen sagte, dass er dereinst gerne für Real Madrid auflaufen würde. Vorerst sieht er seine Zukunft aber (noch) beim deutschen Rekordmeister.

Die anstehende Vertragsverlängerung ist auch mit einer Gehaltserhöhung verbunden.

