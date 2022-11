FC Bayern verlängert vorzeitig mit Josip Stanisic

Der FC Bayern ist eine neue Arbeitsbeziehung mit Josip Stanisic eingegangen. Das gibt der deutsche Rekordmeister offiziell bekannt.

Josip Stanisic (22) hat seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig verlängert. Wie der deutsche Rekordmeister auf seinen Kanälen bekanntgibt, ist das neue Arbeitspapier bis 2026 datiert.

«Josip Stanisic hat sich in den vergangenen zwei Jahren in unserem Profikader etabliert, und das ist auch für die Nachwuchsakademie eine Auszeichnung, denn Josip wurde von uns am Campus ausgebildet», so FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. «Er ist vielseitig einsetzbar, er bringt gute Leistungen, wenn er gebraucht wird. Seine Zuverlässigkeit hilft unserem Trainer und der Mannschaft. Ich freue mich, dass wir weiter mit ihm langfristig planen können.»

Stanisic spielte zuvor viele Jahre in der Jugend des deutschen Rekordmeisters, für das Profiteam kommt er auf 29 Pflichtspieleinsätze. Ausserdem zählt Stanisics Konto sechs Auftritte für die kroatische Nationalmannschaft, mit der er an der kommenden Weltmeisterschaft in Kroatien teilnehmen wird.

#FCBayern verlängert vorzeitig mit Josip Stanišić! 🖋 Unser Eigengewächs bleibt bis 2026. 🔴⚪ 🔗 https://t.co/nY5tchykKT pic.twitter.com/CcLAshJ3Sz — FC Bayern München (@FCBayern) November 12, 2022

aoe 12 November, 2022 12:39