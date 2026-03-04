Der FC Bayern verlängert mit einem seiner grössten Talente

Dem erst 17-jährigen Brasilianer Maycon Cardozo wird eine grosse Zukunft vorausgesagt. Der FC Bayern hat das Talent nun längerfristig gebunden.

Zurzeit kommt der Flügelstürmer, der einst über die Global Academy den Weg zum deutschen Rekordmeister fand, vorwiegend in den Nachwuchsmannschaften und teilweise in der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt. Nun unterschreibt Cardozo bei den Münchnern einen Fördervertrag für die kommenden drei Jahre.

Der Youngster darf bereits seit vergangenem Oktober regelmässig mit den Profis trainieren und wird behutsam an den Erwachsenenfussball herangeführt. Es wird ihm absolut zugetraut, schon bald einen wichtigen Sprung zu machen. Der Aufstieg verlief zuletzt rasant, wie Bayerns Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer erklärt: «Maycon kam vor gut einem Jahr über unsere internationalen Nachwuchsprogramme zu unserer U17 an den Campus. Nach starken Leistungen in der U19 in der Hinrunde wurde er in der Winterpause zu unseren Amateuren hochgezogen. Bei beiden Siegen gegen Unterhaching und Hankofen gehörte er in der Offensive zu den Aktivposten. Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung.»