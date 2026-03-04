SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Fördervertrag für Cardozo

Der FC Bayern verlängert mit einem seiner grössten Talente

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 16:10
Der FC Bayern verlängert mit einem seiner grössten Talente

Dem erst 17-jährigen Brasilianer Maycon Cardozo wird eine grosse Zukunft vorausgesagt. Der FC Bayern hat das Talent nun längerfristig gebunden.

Zurzeit kommt der Flügelstürmer, der einst über die Global Academy den Weg zum deutschen Rekordmeister fand, vorwiegend in den Nachwuchsmannschaften und teilweise in der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt. Nun unterschreibt Cardozo bei den Münchnern einen Fördervertrag für die kommenden drei Jahre.

Der Youngster darf bereits seit vergangenem Oktober regelmässig mit den Profis trainieren und wird behutsam an den Erwachsenenfussball herangeführt. Es wird ihm absolut zugetraut, schon bald einen wichtigen Sprung zu machen. Der Aufstieg verlief zuletzt rasant, wie Bayerns Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer erklärt: «Maycon kam vor gut einem Jahr über unsere internationalen Nachwuchsprogramme zu unserer U17 an den Campus. Nach starken Leistungen in der U19 in der Hinrunde wurde er in der Winterpause zu unseren Amateuren hochgezogen. Bei beiden Siegen gegen Unterhaching und Hankofen gehörte er in der Offensive zu den Aktivposten. Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung.»

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Fördervertrag für Cardozo

Der FC Bayern verlängert mit einem seiner grössten Talente

4.03.2026 - 16:10
Klare Einschätzung

So stehen die Bayern zum Liverpool-Interesse an Michael Olise

3.03.2026 - 16:43
Wieder einmal

Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

3.03.2026 - 15:50
Freie Auswahl

Für Nicolas Jackson stehen die Interessenten Schlange

3.03.2026 - 15:39
Thema Vertragsverlängerung

Der FC Bayern hat die Gespräche mit Harry Kane begonnen

3.03.2026 - 10:22
Zukunft offen

Leon Goretzka hat einen Wunschklub

3.03.2026 - 09:13
Widerstand

Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

2.03.2026 - 17:05
Qualitäten sind gefragt

Julian Nagelsmann plant an der WM fix mit Leon Goretzka

2.03.2026 - 09:16
Bayern ist dran

Tottenham hält an Archie Gray fest – Topklubs lauern

1.03.2026 - 17:33
Auch Bayern dran

Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

1.03.2026 - 10:35