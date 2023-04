Der FC Bayern will die Verträge mit 4 Spielern verlängern

Der FC Bayern möchte die Verträge mit vier seiner Leistungsträger vorzeitig verlängern.

Laut «Sport Bild» planen die Münchner die Zusammenarbeit mit Jamal Musiala (Vertrag bis 2026), Alphonso Davies (2025), Benjamin Pavard (2024) und Lucas Hernandez (2024) langfristig auszudehnen.

Beim französischen Nationalspieler Hernandez sind die Bayern offenbar bereits am Ziel. Sein neuer Kontrakt soll demnach unterschrieben und verkündet werden. Auch bei den übrigen Spielern scheinen die Chancen auf eine weitere Zusammenarbeit gut zu stehen. Pavard hat in der Vergangenheit zwar bereits mit einem Transfer geflirtet, seine Wichtigkeit für die Mannschaft hat er in dieser Saison aber eindrücklich unter Beweis gestellt.

psc 26 April, 2023 10:58