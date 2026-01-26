SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Kontrakt

Die Bayern haben Vertragsgespräche mit Harry Kane begonnen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 15:59
Die Bayern haben Vertragsgespräche mit Harry Kane begonnen

Der FC Bayern strebt eine Vertragsverlängerung mit Torjäger Harry Kane an und hat die entsprechenden Gespräche nun offiziell gestartet.

Ziel der Klubleitung ist eine Verlängerung des Kontrakts bis 2028 oder sogar 2029. Kane stiess im Sommer 2023 für beinahe 100 Mio. Euro Ablöse von Tottenham nach München und hat sich dort von Beginn weg als Top-Torjäger etabliert. Beide Seiten sind mit der Zusammenarbeit äusserst zufrieden. Deshalb soll sie auch ausgedehnt werden.

Gemäss «Sky» haben die Klubverantwortlichen den Gesprächsfaden mit dem 32-Jährigen aufgenommen. Dies bestätigt Sportvorstand Max Eberl sogar öffentlich. «Wir sind in Gesprächen mit Harry», sagt dieser.

Auf grosse Hindernisse wird man wohl nicht stossen, sofern die Bayern bereit sind, das hohe Lohnvolumen des Angreifers beizubehalten. Kane fühlt sich mit seiner Familie im Klub und in der Stadt äusserst wohl. Auch von den Fans ist er begeistert. Auf dem Platz liefert er weiterhin voll ab. Der aktuelle Vertrag enthält Ausstiegsklauseln. Auch das neue Arbeitspapier könnte wieder über solche verfügen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
In der Heimat

Ex-Bayern-Profi Rafinha ist ab sofort Sportdirektor

26.01.2026 - 19:02
Neuer Kontrakt

Die Bayern haben Vertragsgespräche mit Harry Kane begonnen

26.01.2026 - 15:59
Rechtsverteidiger

FC Bayern bleibt hartnäckig an Givairo Read dran

25.01.2026 - 14:17
Auf der Shortlist

Premier League-Klub hat Bayern-Verteidiger Min-jae Kim kontaktiert

23.01.2026 - 17:11
Neuer Kontrakt

Max Eberl erhält bei den Bayern eine Vertragsverlängerung

23.01.2026 - 14:47
Chefsache

Bei Harry Kane gibt es Bewegung in Sachen Verlängerung

23.01.2026 - 13:38
Zukunft weiter offen

Nico Schlotterbeck hält sich die Bayern-Türe offen, solange…

23.01.2026 - 13:27
Preissteigerung

Premier League-Interesse an Yan Diomande wird für die Bayern zum Problem

23.01.2026 - 10:53
Zähes Ringen um Vertrag

Bayern-Klubbosse sind über Dayot Upamecano verärgert

23.01.2026 - 09:14
Neuer Vertrag

Die Zukunft von Serge Gnabry ist geklärt

22.01.2026 - 13:06