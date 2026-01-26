Die Bayern haben Vertragsgespräche mit Harry Kane begonnen

Der FC Bayern strebt eine Vertragsverlängerung mit Torjäger Harry Kane an und hat die entsprechenden Gespräche nun offiziell gestartet.

Ziel der Klubleitung ist eine Verlängerung des Kontrakts bis 2028 oder sogar 2029. Kane stiess im Sommer 2023 für beinahe 100 Mio. Euro Ablöse von Tottenham nach München und hat sich dort von Beginn weg als Top-Torjäger etabliert. Beide Seiten sind mit der Zusammenarbeit äusserst zufrieden. Deshalb soll sie auch ausgedehnt werden.

Gemäss «Sky» haben die Klubverantwortlichen den Gesprächsfaden mit dem 32-Jährigen aufgenommen. Dies bestätigt Sportvorstand Max Eberl sogar öffentlich. «Wir sind in Gesprächen mit Harry», sagt dieser.

Auf grosse Hindernisse wird man wohl nicht stossen, sofern die Bayern bereit sind, das hohe Lohnvolumen des Angreifers beizubehalten. Kane fühlt sich mit seiner Familie im Klub und in der Stadt äusserst wohl. Auch von den Fans ist er begeistert. Auf dem Platz liefert er weiterhin voll ab. Der aktuelle Vertrag enthält Ausstiegsklauseln. Auch das neue Arbeitspapier könnte wieder über solche verfügen.