Bayern-Plan bei Givairo Read: Die Zuversicht steigt

Der FC Bayern möchte sich im Sommer mit dem niederländischen Rechtsverteidiger Givairo Read verstärken. Die Chancen stehen offenbar gut, dass dies auch gelingt.

«Bild»-Fussballchef Christian Falk berichtet, dass die Münchner ihre Erfolgsaussichten für einen Transfer des 19-Jährigen sehr positiv einschätzen. Givairo Read spielt derzeit noch in seiner Heimat für Feyenoord. Dort ist er auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Allerdings setzt ihn eine hartnäckige Oberschenkelverletzung seit November des vergangenen Jahres ausser Gefecht. Bei einem Comeback-Versuch im Januar gab es einen Rückschlag, weshalb Read seither wieder pausieren muss.

An den Bemühungen der Bayern tut dies keinen Abbruch. Die Klubbosse rechnen damit, dass rund 30 Mio. Euro Ablöse plus Boni notwendig werden. Diese Summe könnten die Münchner durchaus stemmen. Auf der Position des Rechtsverteidigers gibt es im Klub gerade viel Bewegung: Sacha Boey wechselte im Winter zunächst auf Leihbasis zurück zu Galatasaray. Mit Konrad Laimer laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Die Vorstellungen bezüglich Salär sollen aber weit auseinanderliegen. Zurzeit kommt Josip Stanisic häufig zum Einsatz. Read würde eine neue Perspektive für die Zukunft bringen. Der Youngster ist auch niederländischer U21-Nationalspieler.

Auch Premier League-Klubs wie Manchester City werfen ein Auge auf ihn. Dies könnte den Preis im Sommer zusätzlich in die Höhe treiben. Reads aktueller Vertrag in Rotterdam läuft bis 2029.