Fischer vor Topspiel gegen Bayern: «Auch wir haben Qualität»

Urs Fischer trifft mit Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr) im Rahmen des Bundesliga-Topspiels auf den FC Bayern. Vor den Münchnern schreckt der Schweizer nicht zurück.

Union Berlin und der FC Bayern sind vor dem 22. Spieltag in der Bundesliga mit 43 Zählern punktgleich. Urs Fischer kann deshalb selbstbewusst mit seiner Mannschaft nach München reisen. «Das ist eine Top-Mannschaft in Europa mit Unterschiedsspielern ohne Ende. Das wird eine ganz schwere Aufgabe», sagte Fischer am Samstag in einer Medienrunde vor der Partie zwar, doch betonte: «Auch wir haben Qualität.» Bis auf den verletzten András Schäfer steht ihm sein kompletter Kader zur Verfügung.

adk 25 Februar, 2023 15:20