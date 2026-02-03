Gladbach spannt den Bayern den Chefscout aus

Borussia Mönchengladbach gelingt ein Transfercoup auf Staffebene: Bayerns bisheriger Chefscout André Hechelmann stösst per 1. März zu den Fohlen.

Der 41-Jährige löst Steffen Korell als Direktor Scouting & Recruitment ab. Hechelmann war in München bislang als Chefscout im Lizenzbereich tätig. Nun konnte ihn Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder, der ihn aus gemeinsamen Zeiten bei Mainz 05 und Schalke 04 kennt, von einem Wechsel überzeugen..

Schröder sagt zum neuen Scouting-Direktor: «André ist in unserer Branche ausserordentlich gut vernetzt. Nach seinem Studium hat er beim 1. FSV Mainz 05 in unterschiedlichen Abteilungen der Geschäftsstelle gearbeitet und versteht, wie ein Bundesligaverein ganzheitlich funktioniert. Anschliessend hat er als Chefscout in Mainz, aber auch in weiteren verantwortungsvollen Positionen beim FC Schalke 04 sowie dem FC Bayern München wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich dadurch einen hervorragenden Ruf erarbeitet.»

Korell tritt gemäss Vereinsangaben auf eigenen Wunsch hin eine Reihe nach hinten und wird «nur» noch in beratender Funktion arbeiten.

In der medizinischen Abteilung von Gladbach kommt es ebenfalls zu einer Veränderung: Klaus Schmitz hat die Aufgabe als neuer Leiter der Medizin und Prävention bereits am 1. Februar angetreten.