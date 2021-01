Hamann nennt Schwachstelle des FC Bayern

Der FC Bayern hat in der laufenden Bundesliga-Saison bereits 24 Gegentore hinnehmen müssen. Gegen Borussia Mönchengladbach gab es jüngst eine 2:3-Niederlage. TV-Experte Dietmar Hamann übt Kritik.

“Die Unantastbarkeit, diese Unbesiegbarkeit der Bayern, die sie in den vergangenen Jahren hatten, die ist einfach weg”, konstatierte Dietmar Hamann in seiner Rolle als Experte bei “Sky” im Rahmen des 15. Spieltags in der Bundesliga. Laut dem früheren Verteidiger, der neben dem FC Bayern für den FC Liverpool spielte, werde der Kampf um die Meisterschale “mit Sicherheit viel spannender”.

Hamann glaubte indes, dass der Form-Einbruch der Münchner mit der hohen Belastung zusammenhänge: “Die Beine wollen, aber der Kopf macht im Moment nicht richtig mit.” Der Status, den der Rekordmeister noch vor einigen Wochen und Monate hatte, scheint allmählich verpufft.

adk 10 Januar, 2021 13:23