Harry Kane gegen Gladbach nicht dabei, Manuel Neuer dafür schon

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 11:12
Harry Kane gegen Gladbach nicht dabei, Manuel Neuer dafür schon

Der FC Bayern muss beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend auf seinen Torjäger Harry Kane verzichten. Kapitän Manuel Neuer ist dafür wieder an Bord.

Der englische Stürmer fällt aus, da er zuletzt einen Schlag erhalten hat und nun geschont wird. «Harry Kane ist nicht dabei. Er hat einen Schlag auf seine Wade bekommen und hat sich noch nicht erholt», bestätigt Trainer Vincent Kompany am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Eine gravierende Blessur ist es glücklicherweise nicht: «Es ist nur ein Schlag, das ist nichts Ernsthaftes für die nächste Zeit», so der Bayern-Coach weiter. «Uns fehlt vielleicht ein Tag, damit er mitmachen kann», so Kompany weiter, der aber gelassen bleibt: «Wir sind ziemlich entspannt, hätten uns Harry natürlich dabei gewünscht, aber das kann passieren.»

Am kommenden Dienstag sollte es für Kane im Hinspiel der Champions League-Achtelfinals gegen Atalanta wieder reichen.

Kompany kann dafür auch verkünden, dass Manuel Neuer nach seinen Oberschenkelproblemen wieder fit ist. Der 39-Jährige wird am Freitag zwischen den Pfosten stehen.

