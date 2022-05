Hoeness rechnet mit Süle ab: “Ich fand diese Aktion katastrophal”

Weil Niklas Süle in Wolfsburg freiwillig auf einen Platz im Kader des FC Bayern verzichtet hatte, gibt es von Uli Hoeness nun Kritik.

Seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern hat Niklas Süle nicht verlängert – und sich dafür für einen ablösefreien Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Am finalen Bundesliga-Spieltag wollte der Innenverteidiger nicht im Aufgebot des deutschen Rekordmeisters stehen.

“Das spricht nicht für den Spieler”, wird Uli Hoeness beim Echauffieren von der “Bild”-Zeitung zitiert. Der Ehrenpräsident des FC Bayern fügte an: “Wir reden ja immer von Wertschätzung… Die hat Niklas Süle dem Verein sicher nicht entgegengebracht. Ich fand diese Aktion katastrophal.” Der 70-Jährige legte gar noch nach und meinte: “Die Mär, dass er in Dortmund weniger verdient als in München, könnt ihr alle vergessen.”

adk 15 Mai, 2022 16:32