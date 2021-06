Hoffenheim hat Preislimit bei Bayern-Verteidiger Chris Richards

Die TSG Hoffenheim würde Leihspieler Chris Richards gerne fix vom FC Bayern übernehmen. Allerdings haben sich die Kraichgauer ein Preislimit gesetzt.

Mehr als 10 Mio. Euro will die TSG laut “Sport Bild” nicht für den Innenverteidiger ausgeben. Dieser hat sich in der Rückrunde bei Hoffenheim sofort einen Stammplatz in der zentralen Abwehr erobert. Deshalb würde der Bundesligist gerne auch künftig auf den 21-jährigen US-Amerikaner setzen. Was die Bayern vom Plan eines definitiven Abgangs halten, ist noch unklar. Möglicherweise würden die Münchner eher eine neuerliche Leihe präferieren. Möglich ist beispielsweise, dass Richards seinen bis 2023 gültigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängert und dann für ein oder zwei weitere Jahre verliehen wird.

psc 2 Juni, 2021 16:47