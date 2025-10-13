HSV-Boss Stefan Kuntz ist mit Daniel Peretz "extrem zufrieden"

Daniel Peretz hat zuletzt mit Aussagen bei der israelischen Nationalmannschaft einen vorzeitigen Abbruch seiner Leihe beim Hamburger SV angedeutet. Davon scheint man beim HSV aber nichts wissen zu wollen.

Sportvorstand Stefan Kuntz findet zunächst Verständnis für die Unzufriedenheit von Peretz, der bislang in Hamburg nur die Nummer 2 hinter Daniel Heuer Fernandes ist: "Ich kann Daniels Enttäuschung verstehen. Besonders nach dem 0:5 mit Israel in Norwegen bei der WM-Quali." Gleichzeitig führt Kuntz jedoch aus, dass man in Hamburg mit dem Torhüter glücklich ist: "Wir sind extrem zufrieden mit seinen Leistungen bei uns. Er ist ein toller Mensch, ein super Torwart, der stets unsere Trainingsleistungen auf Bundesliga-Niveau hebt."

Demnach ist ein vorzeitiger Abgang des 25-Jährigen aus Hamburger Sicht nicht geplant. Peretz steht bei den Bayern bis 2028 unter Vertrag. Die SV-Leihe ist vorläufig bis Saisonende terminiert.

psc 13 Oktober, 2025 16:28