Interessenten müssen sich bei Leon Goretzka lange gedulden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 14:31
Interessenten müssen sich bei Leon Goretzka lange gedulden

Leon Goretzka lässt sich bei der Entscheidung um seine Zukunft viel Zeit.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler wird den FC Bayern zum Saisonende verlassen, wie seit einigen Wochen bekannt ist. Diverse Interessenten haben sich bereits in Position gebracht. Laut «kicker» wird Goretzka aber keine schnelle Entscheidung treffen. Er fokussiert sich aktuell noch voll und ganz auf seine Aufgaben bei den Bayern und auch bei der deutschen Nationalmannschaft, wo er im Sommer an der WM Grosses vor hat. Die Zukunftsfrage lässt er bewusst noch offen, obwohl es hochkarätige Interessenten aus England, Italien und Spanien gibt.

Eine Vorentscheidung hat Goretzka zumindest bereits getroffen, wie er zuletzt bekannt gemacht hat: Er will weiterhin auf höchstem Niveau spielen und schliesst einen ligainternen Wechsel aus. Sein Weg wird ihn also ins Ausland, wohl zu einem Topklub, der in der Champions League teilnimmt, führen.

Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
