Javi Martinez kehrt ins Baskenland zurück: Die Details

Die Rückkehr von Bayern-Profi Javi Martinez zu Athletic Bilbao ist nahezu perfekt.

Laut “Marca” befinden sich die Verhandlungen in der finalen Phase. Die Basken offerieren dem 32-jährigen Defensivstrategen einen Zweijahresvertrag plus Option für eine weitere Saison. Als Ablöse sollen für den Noch-Bayern-Profi weniger als 10 Mio. Euro fliessen. Javi Martinez stünde in München noch für eine Spielzeit unter Vertrag, hatte da aber keine Aussicht auf regelmässige Einsätze, weshalb er sich für einen Wechsel entschied.

Für Athletic Bilbao lief der Routinier bereits zwischen 2006 und 2012 auf. Erstmals könnte er am 27. September im Auswärtsspiel bei Eibar wieder für den Verein auflaufen.

psc 18 September, 2020 11:24