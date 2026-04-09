Schalke könnte Trainer Miron Muslic verlieren, aber Millionen kassieren

Schalke 04 droht seinen Erfolgstrainer Miron Muslic im Sommer nach nur einem Jahr zu verlieren. Immerhin winkt dann eine Ablöse im Millionenbereich.

Der 43-jährige Österreicher steht grundsätzlich bis 2027 unter Vertrag. Im Falle eines Aufstiegs würde sich dieser automatisch um eine Saison bis 2028 verlängern. Allerdings ist in diesem Kontrakt laut «Bild» eine gestaffelte Ausstiegsklausel enthalten. Klubs müssten demnach 5 bis 8 Mio. Euro hinlegen, um Muslic bereits im Sommer abzuwerben.

Interesse wird definitiv vorhanden sein, insbesondere falls dem gebürtigen Kroaten mit Schalke der Aufstieg in die Bundesliga gelingt. Bei jenem Szenario dürften die Chancen der Gelsenkirchener aber intakt sein, dass der Coach an Bord bleibt.

In jedem Fall wäre den Klubverantwortlichen die Hände gebunden, falls sich Muslic mit einem anderen Verein einigen sollte. Die Ausstiegsklausel gibt die Konditionen eines möglichen Abgangs vor.