Julian Nagelsmann plant an der WM fix mit Leon Goretzka

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann plant an der WM im Sommer fix mit Leon Goretzka (31).

Der Bayern-Profi bringt Qualitäten mit, die der Bundestrainer in seinem Team nicht missen möchte, wie dieser dem «kicker» erklärt: «Wir vermissen in Deutschland schon einen richtig stabilen, zweikampfstarken Sechser – auch in der Luft. Ich habe sehr viele Spiele von verschiedensten Sechserkandidaten angeschaut. Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali. Weil er einer ist, der auch in den Sechzehner geht, der kopfballstark ist und eine gute Wucht mitbringt.»

Goretzka ist bei den Bayern im Mittelfeldzentrum nicht mehr gesetzt und wird sich im Sommer auch eine neuen Verein suchen. Im DFB-Team ist er weiterhin gefragt. Nagelsmann spricht auch über die Alternativen Felix Nmecha (25) und Aleksandar Pavlovic (21): «Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau. Felix hat mehr Ausreisser nach unten, aber auch nach oben ganz besondere Momente. Er hat unfassbar beeindruckende physische Voraussetzungen, ist brutal schnell, gross, super-beweglich, einer der wenigen Mittelfeldspieler, die im Stand einen Spagat nach oben machen können. Seiner Leistung fehlt noch Konstanz, diese Wellen muss er glätten. Pavlo spielt immer den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint. Denn für einen Trainer ist es nicht schlecht, wenn du auf eine gewisse Verlässlichkeit zurückgreifen kannst.»