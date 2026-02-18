Konrad Laimer bestätigt Funkstille bei Vertragsgesprächen

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Es ist ruhig"

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 11:01
Der FC Bayern und Konrad Laimer sprechen zurzeit nicht (mehr) intensiv über eine Vertragsverlängerung.

Die Vorstellungen bezüglich des künftigen Gehalts des österreichischen Aussenverteidigers gehen Berichten zufolge weit auseinander. Deshalb ist es eher ruhig, wie Laimer nun in der «Sport Bild» selbst bestätigt: «Im Moment gibt es nicht viele Gespräche. Ich bin noch entspannt. Man darf sich nicht einen zu grossen Kopf machen.»

Der aktuelle Kontrakt des 28-Jährigen läuft 2027 aus. Sowohl er wie auch der deutsche Rekordmeister sind grundsätzlich an einer Fortführung der Zusammenarbeit interessiert. Der Bundesligist offeriert ihm angeblich ein Jahressalär von 8 bis 9 Mio. Euro. Laimer soll von diesem Angebot enttäuscht sein. Als Stammspieler und angesichts seiner Verdienste und Wichtigkeit für die Mannschaft möchte er rund 12 bis 15 Mio. Euro pro Jahr verdienen. Vorerst wurden die Gespräche aufgrund der zu unterschiedlichen Vorstellungen auf Eis gelegt. Gerissen ist der Gesprächsfaden aber sicherlich noch nicht.

