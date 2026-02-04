SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 11:25
Für Leon Goretzka gibt es eine heisse Spur zu Premier League-Klub

Seit der vergangenen Woche ist klar, dass Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer verlassen wird. Eine erste Spur führt nach London.

Premier League-Tabellenführer Arsenal hat sich noch während der soeben zu Ende gegangenen Transferperiode für den 30-jährigen Spielmacher interessiert, wie «Bild»-Fussballchef Christian Falk auf seinem Onlineportal «Bayern Insider» verrät. Goretzka lehnte einen Winterwechsel ab, da er bis Saisonende in München bleiben möchte.

Im Hinblick auf die kommende Saison könnte das Thema aber heiss werden: Sollten sich die Gunners nach wie vor für Goretzka interessieren, könnte dieser durchaus zu den  Nordlondonern wechseln, wo schon diverse deutsche Nationalspieler aktiv waren (u.a. Kai Havertz, Serge Gnabry, Lukas Podolski, Per Mertesacker, Mesut Özil, Jens Lehmann).

Ausgerechnet Arsenals Erzrivale Tottenham ist ebenfalls an Goretzka dran. Dieser erachtet seinen Spielstil als für die Premier League geeignet, weshalb ein Wechsel dahin für ihn eine sehr konkrete Option ist. Mit Atlético zeigt indes auch ein spanischer Topklub Interesse am Mittelfeldprofi. Weitere Vereine werden noch hinzukommen.

