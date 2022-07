Lewandowski: “Es war einfach für mich, mich für Barcelona zu entscheiden”

Robert Lewandowski ist nun im Kreise des FC Barcelona. Bei seiner Ankunft gab der Ex-Stürmer des FC Bayern gleich mal selbstbewusste Worte von sich.

Jetzt ist er da: Robert Lewandowski befindet sich in Miami, wo der FC Barcelona seine Saisonvorbereitung abhält. Dort sagte der 33-Jährige gegenüber “BarçaTV”: “Meine Ziele sind immer hoch, ich will immer gewinnen. Wir haben so viele gute Spieler mit grosser Qualität, wir können sehr weit kommen. Mit diesem Team können wir viel erreichen in dieser Saison.”

Lewandowski weiter: “Ich geniesse es, hier zu sein. Die letzten Tage waren sehr lang, aber jetzt ist der Deal geschafft, und ich kann mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben, eine neue Herausforderung konzentrieren.” Der Angreifer wollte immer in LaLiga spielen, immer für einen grossen Klub spielen”. Dazu sagte der Pole: “Ich habe mit Xavi gesprochen und wusste von Beginn an, dass der Klub mit ihm auf einem guten Weg ist. Es war einfach für mich, mich für Barcelona zu entscheiden.”

adk 18 Juli, 2022 10:59