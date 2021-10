Neuer, Lewandowski & Müller haben nach Pokal-Pleite eine Message an die Fans

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer geht nach der 0:5-Pokal-Pleite bei Gladbach mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Der 35-Jährige nutzt Instagram, um sich an die Fans und wohl auch seine Teamkollegen zu wenden. Eine Erklärung für die heftige Niederlage am Mittwoch hat er tags darauf noch nicht gefunden. “Es ist schwierig zu beschreiben, was in Gladbach passiert ist”, postet er. “Das darf uns so nicht passieren. Jetzt müssen wir am Samstag reagieren”, postet er weiter. Neuer und Co. reisen am Samstag nach Berlin, wo sie auf Union treffen.

Auch andere Spieler des Rekordmeisters melden sich in den sozialen Medien zu Wort. “Niederlagen schmerzen, nun müssen wir daraus die Lehren ziehen und stärker zurückkommen”, schreibt etwa Torjäger Robert Lewandowski “Ich bin überzeugt, dass wir euch bald wieder einen Grund zum Feiern geben werden”, so die Botschaft des Weltfussballers.

Thomas Müller entschuldigt sich bei den Fans: “Ich bin sprachlos. Das war definitiv nicht ‘Bayern-Like’ und wir müssen uns bei allen Fans und Unterstützern entschuldigen.” Auch beim 32-Jährigen geht der Blick nun aber bereits nach vorne: “Trotzdem müssen wir es so professionell wie möglich nehmen und es bis Samstag aus unseren Köpfen bekommen.”

psc 28 Oktober, 2021 14:50