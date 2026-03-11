SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Michael Olise macht erstmals eine Ansage zum Ballon d’Or

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 10:55
Bayern-Stürmer Michael Olise zeigt auch in dieser Saison ganz starke Leistungen. Beim fulminanten 6:1-Erfolg gegen Atalanta krönte er die überragende Kollektivleistung der Bayern mit einer persönlichen Gala-Vorstellung. Zwei Treffer und ein Assist sind ihm gelungen. Das Thema Ballon d’Or wird aktuell.

Nach der Partie wird der 24-jährige Franzose von «CBS Sports» zur Thematik befragt. Olise gibt sich gewohnt zurückhaltend. «Das ist ehrlicherweise nicht mein Fokus. Es ist schön zu hören, aber die Hälfte der Saison ist immer noch zu spielen. Der Fokus gilt dem Team und den Titeln mit der Mannschaft.»

Der Bayern-Profi steht in der laufenden Spielzeit bei bei 15 Toren und 26 Assists. Mit dem deutschen Rekordmeister hat er noch alle Titelchancen. Die Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League ist quasi schon gesichert.

Im Sommer will er dann mit Frankreich auch an der WM glänzen. Olise hat zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich alle Chancen, massgeblich ins Ballon d’Or-Rennen einzugreifen. Seine Aussage ist jedoch richtig: Die entscheidende Phase der Saison steht noch aus.

