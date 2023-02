Nach Neuer-Interview: Nagelsmann meldet sich erstmals zu Wort

Manuel Neuers Aussagen im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» und «The Athletic» schlagen rund um den FC Bayern weiterhin hohe Wellen. Nun äussert auch Trainer Julian Nagelsmann seine Meinung.

Der Rausschmiss von Toni Tapalovic, seines engsten Vertrauen beim FC Bayern und Goalietrainer, liegt Manuel Neuer sehr schwer im Magen. «Für mich war das ein Schlag – als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe schon viel erlebt», zeigt sich Neuer schwer verärgert.

Vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg sprach Julian Nagelsmann bei «DAZN». Auf die Frage, ob Neuer auch in Zukunft sein Kapitän bleiben wird, antwortete er: «Wir haben extrem wichtige Wochen. Er ist verletzt. Generell: Er ist – das habe ich oft betont – der beste Torwart der Welt. Ich hoffe, dass er gesund zurückkommt. Alles andere ist Zukunftsmusik.»

Der Bayern-Coach stellt zum Interview Neuers klar: «Ich – aus meiner Perspektive – hätte es nicht gegeben. Es trägt natürlich nicht zur Ruhe bei. Geistert durch die Gazetten und beschäftigt Fussball-Deutschland.»

Zuvor hatten sich bereits Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn kritisch geäussert. «Wenn es Konsequenzen gibt, werden wir zuerst mit Manuel selbst darüber sprechen. Die Enttäuschung, die er wegen Tapas (Tapalovic) Freistellung beschreibt, die herrscht auch bei uns, weil Manuel seine persönlichen Interessen hier über die Interessen des Klubs gestellt hat. Aber wir werden das intern vernünftig mit ihm besprechen», erklärte Salihamidzic bei der «Bild am Sonntag».

«Was Manuel in Teilen dieser zwei Interviews im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Zudem kommen seine Aussagen zur Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen», sagte Kahn der «DPA». Der 53-Jährige kündigte obendrein Gespräche mit dem aktuell verletzten Torhüter an. «Wir werden mit ihm darüber sehr deutlich sprechen.»

adk 5 Februar, 2023 17:41