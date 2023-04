Nächste Diskussion um Yann Sommer! Ruben Vargas trifft erneut

An diesem Samstag waren wieder zahlreiche Schweizer Legionäre auf den Fussballplätzen Europas unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

1. FC Köln – Mainz 05 1:1 (0:1)

Silvan Widmer machte gleich in der ersten Halbzeit richtig Betrieb auf seiner rechten Seite. Mit Erfolg. Etwa 20 Minuten waren gespielt, als eine Flanke des Captains erfolgreich verwertet wurde – Widmers zweite Vorlage in Folge. Landsmann Edimilson Fernandes war ebenfalls von der Partie und hatte Glück, dass sein kapitaler Fehler in der 70. Minute nicht verwertet wurde.

Yann Sommer (FC Bayern): Das wird definitiv wieder für Diskussionsstoff sorgen. Die Bayern verpatzen ihre Generalprobe vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Hoffenheim mit 1:1. Im Mittelpunkt stand wieder Yann Sommer, der einen zentralen Freistoss aus etwa 20 Metern nur an den Innenpfosten lenken konnte, von wo aus der Ball ins Tor ging. Darüber hinaus machte Sommer nicht den sichersten Eindruck, nach 51 Minuten liess er eine Flanke fallen, danach wurde aber prompt abgepfiffen. Wenige Minuten später faustete er den Ball im Rücken von Bebou direkt auf den Kopf von Stiller, der die Chance allerdings ungenutzt liess.

Ruben Vargas (FC Augsburg): Startete auswärts gegen Leipzig zunächst von der Bank. War nach seiner Einwechslung bei einer gespielten Stunde dann von Beginn an da und auch hellwach, als Ruben Vargas stark abzieht und zum 2:3 aus Augsburger Sicht traf (Tor im VIDEO). Am Ergebnis änderte sich nichts mehr, für Vargas war es das dritte Saisontor und der zweite Treffer in Folge.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): Der BVB übernimmt nicht die Tabellenführung, obwohl die grosse Chance darauf bestand – in Stuttgart gab es nur ein 3:3. Gregor Kobel rette nach einer halben Stunde mit dem rechten Bein und hatte dann Riesenglück, als das Tor, bei dem er rausgekommen war und überlupft wurde, nicht zählte.

Fabian Schär (Newcastle United): Bekam bei Aston Villa einen krassen Dämpfer im Kampf um die Champions League und ging mit 0:3 unter. War nicht ins Spiel eingebunden und hatte wie seine Kollegen einen gebrauchten Tag, kassierte zudem schon nach 20 Minuten die Gelbe Karte. Da es seine fünfte war, ist er im nächsten Spiel gesperrt.

Michel Aebischer (FC Bologna): Holte mit seiner Mannschaft gegen Milan beim 1:1 immerhin einen Punkt. Spielte auf der rechten Aussenbahn und wurde kurz vor Ende der Partie ausgewechselt. Kam nur auf 31 Ballberührungen.

Kemal Ademi (SV Sandhausen): Wurde erst zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf aufgeboten. Immerhin gab es in Magdeburg (2:1) einen unfassbar wichtigen Sieg, nach zuvor neun sieglosen Partien in Folge. Kemal Ademi kam nach einer halben Stunde sogar gefährlich zum Abschluss, scheiterte aber mit seinem Versuch.

Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg): Bei der dilettantischen 1:2-Niederlage in Kiel hatte Kwadwo Duah nach einer halben Stunde die grosse Chance auf den Ausgleich, ihm fehlten jedoch nur wenige Zentimeter zum Glück.

aoe 15 April, 2023 18:05