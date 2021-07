Nagelsmann über Chiesa: “Hat ein sehr grosses Preisschild”

Julian Nagelsmann, FC Bayern Münchens neuer Cheftrainer, zeigt sich von Italien-Star Federico Chiesa sichtlich angetan. Ein Transfer des Offensivstars von Juventus Turin nach München ist dennoch unwahrscheinlich.

Bei der EURO ist Federico Chiesa einer der grossen Stars des Turniers. Die Leistungen des Angreifers von Juventus Turin imponieren auch Julian Nagelsmann. Der “Bild am Sonntag” sagte der Coach des FC Bayern München, angesprochen auf die Gerüchte, die Chiesa mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung bringen: “Ja, der ist gut, aber auch teuer. Er ist schon ein super Spieler, weil er unglaublichen Elan und Dynamik verkörpert. Ich kenne ihn schon lang und finde ihn herausragend, weil er so unbekümmert ist, oft ins Dribbling geht, sehr schnell den Abschluss sucht.”

Der 23-Jährige verkörpere “sehr viel Power” und er mache Dinge, “die eigentlich niemals funktionieren können. Der macht einfach, will was bewegen. Er ist sehr schnell, hat einen sehr guten Abschluss”. Dennoch betonte Nagelsmann: “Aber er hat auch ein sehr, sehr grosses Preisschild.”

adk 11 Juli, 2021 10:34