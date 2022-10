Neuer Stürmer bringt sich beim FC Bayern ins Spiel

Bei einer allfälligen Stürmersuche des FC Bayern werden bislang vor allem Namen wie Harry Kane oder Marcus Thuram genannt. Mit Jonathan David bringt sich nun aber ein weiterer Angreifer ins Spiel.

Der 22-jährige Kanadier stürmt derzeit für Lille in der Ligue 1 und legt dort seine Treffsicherheit an den Tag. In dieser Saison war er in elf Spielen bereits wieder neunmal erfolgreich. Laut «Sky» kann sich Jonathan David einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister durchaus vorstellen. Der kanadische Nationalspieler kennt Alphonso Davies aus der Nationalmannschaft bestens. Durchaus möglich, dass der Linksverteidiger ein gutes Wort für seinen Landsmann einlegt.

Noch steht David in Lille allerdings bis 2025 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel besteht offenbar nicht, weshalb sich die Ablöse für ihn auf rund 50 Mio. Euro belaufen könnte.

psc 19 Oktober, 2022 09:49