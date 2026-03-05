Nicolas Jackson hat den Bayern-Traum noch nicht aufgegeben

Der FC Bayern hat Stürmer Nicolas Jackson im vergangenen Sommer zunächst für eine Saison ausgeliehen. Eine Weiterbeschäftigung des 24-jährigen Senegalesen erscheint sehr unwahrscheinlich. Der Profi selbst hat die Hoffnungen darauf aber noch nicht aufgegeben.

Wie die «Sun» berichtet, gab es zuletzt ein Gespräch zwischen Bayern-Coach Vincent Kompany und Jackson. Dabei soll der Trainer dem Angreifer signalisiert haben, dass dieser weiterhin ein wichtiges Mitglied der Mannschaft sei. Jackson glaubt daran, dass er im Saisonfinish gerade in den wichtigen Spielen in der Champions League und im DFB-Pokal eine tragende Rolle übernehmen kann.

Deshalb schliesst er auch das Szenario einer Fortführung seines Engagements beim deutschen Rekordmeister nicht aus. Dieser hat für die einjährige Leihe 13,5 Mio. Euro gezahlt. Ausserdem besteht eine Kaufoption in Höhe von 65 Mio. Euro. Diese werden die Bayern aber sicherlich nicht aktivieren.

Jackson hat das Kapitel dennoch nicht abgeschrieben. Natürlich sind theoretisch auch Verhandlungen über eine neuerliche Leihe oder über einen Wechsel zu einem günstigeren Preis möglich.