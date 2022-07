Offiziell: Der FC Bayern präsentiert Mathys Tel als Neuzugang

Der FC Bayern macht die Verpflichtung des französischen Stürmers Mathys Tel offiziell.

Der 17-jährige Angreifer wechselt von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister. Sein Vertrag ist bis 2027 gültig. Die Ablöse beträgt 20 Mio. Euro. Durch Boni könnte diese Summe in den kommenden Jahren auf bis zu 40 Mio. Euro steigen. Mathys Tel gilt als grosses Zukunftsversprechen.

“Mathys Tel ist eines der grössten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer. Mit der U17 Frankreichs ist er in diesem Jahr Europameister geworden, als Kapitän der Mannschaft. Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen. Darauf sind wir stolz, denn es gab viele Clubs, die ihn verpflichten wollten. Die Entwicklung eines so aussergewöhnlichen, jungen Spielers ist ein spannendes Projekt für uns alle. Mathys braucht jetzt natürlich Zeit, er braucht Einsätze und Rhythmus. Wir sind alle überzeugt, dass er eine grosse Karriere vor sich hat und unserer Mannschaft helfen wird.”

psc 26 Juli, 2022 13:37