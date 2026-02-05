Perfekt: Die Bayern und Serge Gnabry verlängern Zusammenarbeit

Der FC Bayern bestätigt die Vertragsverlängerung mit Stürmer Serge Gnabry am Donnerstagnachmittag offiziell.

Der 30-Jährige hat seinen nur noch bis Saisonende laufenden Kontrakt bis 2028 verlängert und nimmt dafür eine Gehaltsreduktion in Kauf. Dem Vernehmen nach verdient Gnabry künftig noch rund 15 Mio. Euro pro Jahr. Bislang bezog er jährlich rund 18 Mio. Euro.

Der Offensivspieler kann in dieser Saison durch seine starke Form überzeugen und ist weiterhin ein wichtiges Bestandteil des Kaders. Dies soll er auch künftig sein. Gnabry stiess im Sommer 2017 zum deutschen Rekordmeister.

«Jeder sieht, wie sehr Serge Gnabry unser Spiel bereichert. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell, ballfertig und abschlussstark. Wir freuen uns, dass er weiter für den FC Bayern stürmt, zumal er mit seiner ganzen Art und seinem Charakter eine wichtige Rolle für die Mannschaft spielt», sagt Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Gnabry meint zu seiner Verlängerung: «Ich freue mich, noch weitere Jahre beim FC Bayern spielen zu können. Die Gespräche waren durchweg positiv, und dass ich jetzt dann mit Ende dieses Vertrags über zehn Jahre hier bin, hätte ich niemals gedacht, als ich bei Bayern angefangen habe. Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Grosses erreichen. Die Gründe zu verlängern sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl.»