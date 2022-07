PSG macht Lucas Hernandez Avancen

Das Innenverteidiger-Karussell dreht sich und dreht sich und… Paris Saint-Germain will ebenfalls mitmischen und von den Bewegungen beim FC Bayern partizipieren. Im Visier: Lucas Hernandez.

Paris Saint-Germain streckt die Fühler nach Lucas Hernandez aus. Das berichtet zumindest die “AS”. Der spanischen Sportzeitung zufolge ist der Innenverteidiger des FC Bayern eines der Transferziele des neuen sportlichen Beraters Luis Campos.

Das Problem: Die Bayern wollen ihren Abwehrstar gar nicht abgeben und planen stattdessen den noch bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig zu verlängern. Hernandez’ Profil beeindruckt die Pariser Entscheider.

Der neue Trainer Christophe Galtier will eine Dreier-Abwehrreihe etablieren und findet im Zuge dessen Gefallen an der Vielseitigkeit von Hernandez, der innen wie aussen eingesetzt werden kann. Zudem wird Presnel Kimpembe mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Lucas Hernandez teuerster Transfer des FC Bayern

Der FC Chelsea sowie der FC Barcelona sollen in den vergangenen Wochen ebenfalls bei Hernandez vorgefühlt haben, der mit 80 Millionen Euro Stand jetzt der teuerste Neuzugang in der Geschichte des FC Bayern ist. Stand jetzt.

Der deutsche Serienmeister soll sich bereits die Zusage von Matthijs de Ligt gesichert haben, der zum neuen Rekordeinkauf avancieren könnte. Die Bayern wollen schnell ein zweites Angebot für den Niederländer einreichen, das den Forderungen von Juventus Turin (90 Mio. Euro) näherkommen soll.

