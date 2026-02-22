SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Konkurrenz aus der Bundesliga

RB Leipzig im Rennen um Nantes-Talent Tati

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 11:03
RB Leipzig beschäftigt sich weiterhin intensiv mit Tylel Tati vom FC Nantes. Der 18-jährige Innenverteidiger gilt als eines der spannendsten Defensivtalente Frankreichs und steht bei mehreren deutschen Klubs hoch im Kurs.

Innerhalb der Bundesliga ist die Konkurrenz prominent. Der FC Bayern München soll in regelmässigem Austausch mit Nantes stehen, während auch Bayer 04 Leverkusen die Entwicklung des Youngsters genau beobachtet. Mehrere deutsche Scouts verfolgen seine Auftritte kontinuierlich, was den wachsenden Stellenwert des Abwehrspielers unterstreicht.

Bereits im Winter hatte Chelsea FC ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro abgegeben, das von Nantes jedoch abgelehnt wurde. Der französische Klub sieht offenbar deutlich mehr Potenzial im Spieler und soll Gespräche erst ab einer Grössenordnung zwischen 40 und 50 Millionen Euro in Betracht ziehen. Tatis Vertrag läuft noch bis 2028, was Nantes eine starke Verhandlungsposition verschafft.

Sportlich sammelte der Nachwuchsverteidiger in dieser Saison 18 Einsätze in der Ligue 1 und absolvierte zudem drei Partien für Frankreichs U18-Auswahl. Sein aktueller Marktwert wird auf rund 12 Millionen Euro geschätzt – doch angesichts der Nachfrage dürfte der tatsächliche Transferpreis deutlich höher liegen.

