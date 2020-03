Auch ein Serie A-Klub bekundet Interesse an David Alaba

Das Feld der Interessenten für David Alaba wird grösser, seit klar ist, dass ein Abgang des Defensivspezialisten bei den BAyern nicht ausgeschlossen ist.

Deutschen und spanischen Medienberichten zufolge soll vor allem Real Madrid Interesse am Linksfuss bekunden. “Okdiario” schreibt nun von einer Offerte in Höhe von 60 Mio. Euro Ablöse, die die Madrilenen vorbereiten. Doch ganz alleine sind die Königlichen mit ihrem Interesse an David Alaba nicht.

Auch Juventus streckt italienischen Medien zufolge nämlich seine Fühler nach dem 27-jährigen Österreicher aus. Allerdings spielt auch der Name Marcelo von Real Madrid (wieder einmal) eine Rolle.

Prinzipiell hat der deutsche Rekordmeister bei Alaba nach wie vor die besten Karten: Schliesslich steht Alaba bis 2021 unter Vertrag, die Bayern müssten einem Verkauf zunächst zustimmen.

psc 27 März, 2020 11:25