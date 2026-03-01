Tottenham hält an Archie Gray fest – Topklubs lauern

Bei Tottenham Hotspur gilt Archie Gray als fester Bestandteil der sportlichen Zukunftsplanung. Intern wird der 19-Jährige als Schlüsselspieler für Gegenwart und Perspektive betrachtet, weshalb ein Verkauf aktuell nicht zur Diskussion steht. Die Spurs sollen sogar bereit sein, gezielt Massnahmen zu ergreifen, um das Talent langfristig an den Klub zu binden.

Das Interesse aus dem Ausland nimmt allerdings zu. Vor allem Bayern München wird immer wieder mit dem vielseitigen Engländer in Verbindung gebracht. Laut dem Portal «Fichajes» denken die Münchner über ein Angebot nach, während auch Real Madrid die Entwicklung genau verfolgt und demnach sogar eine Offerte im Bereich von 50 Millionen Euro vorbereitet haben soll. Eine andere Bewertung taxiert den Marktwert des flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers – der auch als Rechtsverteidiger spielen kann – auf rund 55 Millionen Pfund.

Gray steht in London noch bis 2030 unter Vertrag, was Tottenham eine komfortable Verhandlungsposition verschafft. Ein Szenario könnte die Lage jedoch grundlegend verändern: Sollte der Klub überraschend absteigen, würden zahlreiche europäische Schwergewichte wohl ernsthaft vorstellig werden. In diesem Fall erscheint ein Transfer deutlich realistischer als unter normalen Umständen.