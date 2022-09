Trotz Bayerns Bundesliga-Krise: Nagelsmann muss nicht um seinen Job fürchten

Julian Nagelsmann braucht sich beim FC Bayern noch keine Sorgen um seinen Job machen zu müssen. Der 35-Jährige erhält weiterhin das Vertrauen.

Am Samstag verlor der FC Bayern mit 0:1 beim FC Augsburg und besiegte damit in der Bundesliga bereits das vierte Spiel in Folge, das nicht gewonnen wurde. Der Job von Julian Nagelsmann gilt bislang allerdings nicht als gefährdet, dies stellte Vorstandsboss Oliver Kahn am Sonntag im Rahmen des Besuchs auf der Wiesn klar.

“Wir sind von Julian total überzeugt. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Namen oder irgendwelchen anderen Trainern”, sagte Kahn gegenüber den anwesenden Medienvertretern. Die “Bild” hatte zuvor bereits den kürzlich beim FC Chelsea entlassenen Thomas Tuchel als möglichen Nagelsmann-Nachfolger ins Gespräch gebracht.

adk 18 September, 2022 15:32