Uli Hoeness enthüllt Bayern-Interesse an Ibrahimovic

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness verriet bei seinem Auftritt als TV-Experte bei “RTL”, dass die Münchner in der Vergangenheit an Zlatan Ibrahimovic dran waren.

Der schwedische Torjäger sorgt auch mit 39 Jahren weiterhin für Furore und ist derzeit der treffsicherste Stürmer von Milan. In der Vergangenheit interessierten sich die Bayern einst für den Stürmer, wie Hoeness am Donnerstagabend kundtat: “Er ist ein grosser Spieler, aber seine Gehaltsvorstellungen waren auch göttlich. Wir waren mal interessiert, aber sind nicht einmal bis zur Hauptspeise gekommen.” Wann das Interesse konkret bestand, führte der Ex-Bayern-Präsident nicht aus. In der Vergangenheit lieferte er sich mit Ibrahimovic auch schon verbale Duelle. Gegenüber “Bild” sagte Hoeness einst: “Ich halte Ibrahimovic für eine gekränkte Primadonna, die den Weggang von Barcelona nicht verkraftet hat. Kein Verein ist mit ihm glücklich geworden.”

Nachdem Hoeness eine Haftstrafe wegen seiner Steuervergehen verbüssen musste, sagte Ibrahimovic 2015 bei “L’Équipe” wiederum: “Ich würde Hoeness nicht als Steuerberater nehmen.”

psc 26 März, 2021 09:25