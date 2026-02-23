Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich an dessen 18. Geburtstag am Sonntag automatisch verlängert.

Der Youngster steht beim deutschen Rekordmeister neu bis 2029 unter Vertrag, wie «Bild» berichtet. Formell hat sich sein bisheriger Fördervertrag mit Erreichen der Volljährigkeit in einen Profivertrag umgewandelt. Lennart Karl nimmt in der Profimannschaft bereits eine wichtige Rolle ein, was nun auch vertraglich abgebildet ist.

Nun verdient Karl jährlich zwischen 1 und 2 Mio. Euro. Dabei soll es aber nicht bleiben: Es werden bereits Gespräche über eine Verlängerung bis 2031 geführt. Dabei würde das Gehalt nach oben angepasst.

Das aktuelle Arbeitspapier verfügt über keine Ausstiegsklausel. Die Bayern planen mit Karl sehr langfristig.