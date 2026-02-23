SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mit 18. Geburtstag

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 10:22
Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich an dessen 18. Geburtstag am Sonntag automatisch verlängert.

Der Youngster steht beim deutschen Rekordmeister neu bis 2029 unter Vertrag, wie «Bild» berichtet. Formell hat sich sein bisheriger Fördervertrag mit Erreichen der Volljährigkeit in einen Profivertrag umgewandelt. Lennart Karl nimmt in der Profimannschaft bereits eine wichtige Rolle ein, was nun auch vertraglich abgebildet ist.

Nun verdient Karl jährlich zwischen 1 und 2 Mio. Euro. Dabei soll es aber nicht bleiben: Es werden bereits Gespräche über eine Verlängerung bis 2031 geführt. Dabei würde das Gehalt nach oben angepasst.

Das aktuelle Arbeitspapier verfügt über keine Ausstiegsklausel. Die Bayern planen mit Karl sehr langfristig.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Nicht im Fokus

Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

23.02.2026 - 14:45
Mit 18. Geburtstag

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

23.02.2026 - 10:22
Fede Valverde

Bayern-Coach Kompany wünscht sich einen bestimmten Spieler von Real Madrid

23.02.2026 - 09:15
Rückkehr nach Deutschland

Bayern beobachtet deutschen Nationalstürmer

22.02.2026 - 19:31
Aktueller Stammspieler

Deutscher Innenverteidiger in Europa heiss begehrt

22.02.2026 - 14:07
Abschied wahrscheinlich

Bayern beobachtet Brown – Frankfurt bereitet sich auf Angebote vor

22.02.2026 - 11:31
Konkurrenz aus der Bundesliga

RB Leipzig im Rennen um Nantes-Talent Tati

22.02.2026 - 11:03
Wegen Aussagen über Vinicius

Vincent Kompany kritisiert Aussagen von José Mourinho scharf

20.02.2026 - 15:33
Grosse Worte

Barça-Präsidentschaftskandidat spricht von Harry Kane-Verpflichtung

20.02.2026 - 15:16
"Vertrauen gespürt"

Dayot Upamecano verrät, weshalb er sich für Bayern und gegen Real entschied

19.02.2026 - 15:47