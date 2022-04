Villarreal-Profi Dani Parejo schiesst gegen “respektlosen” Nagelsmann

Aussenseiter Villarreal setzt sich in der Champions League gegen das hoch favorisierte FC Bayern durch. Für Mittelfeldspieler Dani Parejo eine besondere Genugtuung, nachdem ihm Worte von Julian Nagelsmann nach der Auslosung sauer aufgestossen waren.

Der Bayern-Coach hat sich laut dem spanischen Mittelfeldspieler mit einer Aussage im Anschluss an die Viertelfinal-Auslosung in der Königsklasse respektlos verhalten. Nach dem Triumph gegen den Bundesligisten sagt Parejo gegenüber “Movistar”: “Als die Auslosung stattfand und sie Villarreal bekommen haben, war ihr Trainer, den ich nicht kenne, respektlos gegenüber Villarreal. Indem er gesagt hat, dass er das Duell im Hinspiel entscheiden möchte. Das war respektlos. Manchmal, wenn du in die Luft spuckst, fällt es dir ins Gesicht.”

Tatsächlich war der Tenor nach der Auslosung eindeutig: Die Bayern wurden auch von sämtlichen Experten als mehr oder weniger sicherer Halbfinalist gesehen. Villarreal hat alle überrascht.

psc 13 April, 2022 09:11