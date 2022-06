Für weitere Transfers: Der FC Bayern hat noch “Ideen”

Der FC Bayern hat mit Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch und nun Sadio Mané in diesem Sommer bereits drei namhafte Zuzüge verbucht. Weitere Neuzugänge sind aber durchaus möglich, wie Vorstandsboss Oliver Kahn anlässlich der Vorstellung von Mané klarstellt.

Wichtig sei weiterhin der grosse Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Kahn betont: “Wir beobachten weiterhin alles, was passiert. Wir sind nicht zufrieden gewesen, dafür sind unsere Ansprüche zu hoch, was die Rückrunde anbelangt. Wir wissen schon ganz genau, wo wir Konkurrenz brauchen und Reizpunkte setzen wollen. Es geht darum, alles rauszuholen, um super erfolgreich zu sein.”

Auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bläst ins gleiche Horn: “Wir werden unsere Augen weiter offen halten und sehen, was uns unsere finanziellen Möglichkeiten erlauben.Ideen hätten wir.” Ein heisser Kandidat soll etwa Leipzigs Konrad Laimer sein. Sollte Robert Lewandowski den Klub doch noch in Richtung FC Barcelona verlassen, würde sich das Transferbudget der Münchner auf einen Schlag sogar noch einmal deutlich erhöhen. Den Polen wollen die Bayern aber eigentlich nicht abgeben, wie sie in dieser Woche erneut betonten.

psc 22 Juni, 2022 18:47