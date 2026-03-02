Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

Nico Schlotterbeck wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist der Dortmunder Verteidiger bei einem sehr wichtigen Exponenten des Vereins aber nicht unbedingt sehr beliebt.

Laut «Bild» ist Sportvorstand Max Eberl kein riesiger Fan von Schlotterbeck. Der Bayern-Boss forcierte deshalb in erster Linie die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano, die inzwischen abgeschlossen werden konnte. Ob es im Sommer Bemühungen um den Noch-BVB-Profi gibt, ist fraglich.

Schlotterbeck steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Dortmund möchte unbedingt mit dem 26-jährigen Nationalspieler verlängern und lockt diesen offenbar auch mit dem Kapitänsamt. Der Innenverteidiger hätte auch Möglichkeiten im Ausland. Im Laufe des Frühlings wird er sich endgültig entscheiden.