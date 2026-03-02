SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Widerstand

Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 17:05
Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

Nico Schlotterbeck wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist der Dortmunder Verteidiger bei einem sehr wichtigen Exponenten des Vereins aber nicht unbedingt sehr beliebt.

Laut «Bild» ist Sportvorstand Max Eberl kein riesiger Fan von Schlotterbeck. Der Bayern-Boss forcierte deshalb in erster Linie die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano, die inzwischen abgeschlossen werden konnte. Ob es im Sommer Bemühungen um den Noch-BVB-Profi gibt, ist fraglich.

Schlotterbeck steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Dortmund möchte unbedingt mit dem 26-jährigen Nationalspieler verlängern und lockt diesen offenbar auch mit dem Kapitänsamt. Der Innenverteidiger hätte auch Möglichkeiten im Ausland. Im Laufe des Frühlings wird er sich endgültig entscheiden.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Widerstand

Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

2.03.2026 - 17:05
Qualitäten sind gefragt

Julian Nagelsmann plant an der WM fix mit Leon Goretzka

2.03.2026 - 09:16
Bayern ist dran

Tottenham hält an Archie Gray fest – Topklubs lauern

1.03.2026 - 17:33
Auch Bayern dran

Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

1.03.2026 - 10:35
Grosses Talent

Leipzig und weitere Bundesligisten jagen Mouzakitis

1.03.2026 - 10:08
Ausfall

Manuel Neuer reist nicht nach Dortmund

27.02.2026 - 17:25
In der Offensive

Englischer Klub gibt formelles Angebot für Said El Mala ab

27.02.2026 - 15:43
Verteidiger ist zurück

Schlotterbeck-Entscheidung für das Bayern-Spiel gefallen

27.02.2026 - 13:59
Erst einmal abwarten

Lennart Karl legt die Gespräche mit den Bayern auf Eis

27.02.2026 - 11:59
Kein Thema

Die Bayern sind an Nationalspieler Malick Thiaw nicht interessiert

27.02.2026 - 11:06