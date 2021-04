Wolfsburg buhlt um einen früheren Bayern-Profi

Der VfL Wolfsburg wirft ein Auge auf den früheren Bayern-Junior- und Profi Niklas Dorsch.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Sommer von Heidenheim zu KAA Gent nach Belgien und hat sich dort auf Anhieb durchgesetzt. In der laufenden Saison kommt er bereits auf 39 Pflichtspieleinsätze. Dabei sind Dorsch jeweils vier Tore und vier Assists gelungen. Laut “Bild” ist Wolfsburg auf den Profi aufmerksam geworden und könnte im Sommer eine Transferoffensive starten.

Noch steht Dorsch bei Gent bis 2024 unter Vertrag. Als Ablöse werden 6 bis 8 Mio. Euro fällig. Eine Summe, die die Wölfe stemmen könnten, falls sie sich tatsächlich für die Champions League qualifizieren.

Dass er an einer Rückkehr in die Bundesliga interessiert ist, stellte Dorsch, der mit Deutschland heuer noch an der U21-EM teilnimmt, bereits öffentlich klar.

psc 19 April, 2021 15:48