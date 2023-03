Xabi Alonso äussert sich zu möglichem Trainerjob beim FC Bayern

Xabi Alonso hat als Spieler einst das Trikot des FC Bayern übergestreift. Nun äussert sich der Spanier zur Möglichkeit, eines Tages als auch Trainer beim deutschen Rekordmeister tätig zu werden.

Auf der Pressekonferenz vor dem Direktduell zwischen Bayer Leverkusen und den Bayern, das am Sonntag stattfindet, wird der 41-Jährige mit dieser These konfrontiert. Xabi Alonso gibt sich zurückhaltend: «Das ist kein Thema für mich. So weit schaue ich nicht in die Zukunft. Ich schaue nur bis Sonntag.»

Grundsätzlich blickt der Ex-Profi aber sehr gerne an seine Zeit in München zurück und pflegt auch nach wie vor Beziehungen dahin: «Ich habe noch eine gute Verbindung zu einigen in München, ich habe schöne Erinnerungen an meine Zeit dort. Es wird spannend, nun als Trainer gegen sie anzutreten – hoffentlich mit gutem Ergebnis. Aber mein Fokus liegt erst einmal auf unserem Spiel.»

Xabi Alonso wurde im vergangenen Oktober von Leverkusen als Nachfolger von Gerardo Seoane angeheuert. Sein Vertrag ist erst einmal bis Juni 2024 datiert. Mit seiner Mannschaft hat er am Donnerstag den Einzug ins Europa League-Viertelfinale gesichert.

psc 17 März, 2023 11:43